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تعليم

عميد علوم حلوان يكشف عن إنتاج الكلية مادة معقمة من خلال أوراق الكافور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:01 م
د.عماد ابو الدهب
د.عماد ابو الدهب
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إسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية تستطيع أن تنتج مواد معقمة سواء فى صورة جيل مطهر أو من صورة محلول تستخدم فى التطهير أو التعقيم سواء الأسطح أو الاستخدام البشرى.

كشف "أبو الدهب" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن علماء وهيئة التدريس بالكلية قد استطاعوا من خلال مشروع قدمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى كلية العلوم وبتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة حلوان الوصول إلى  إنتاج مطهر يصلح للاستخدام فى التطهير والتعقيم وغير ضار على جلد الإنسان أو الأسطح وذلك من خلال استخراجه من أوراق الكافور مع بعض المواد الكيميائية الأخرى.

وأكد الدكتور "عماد"  على نجاح نتائج التجارب المخبرية على الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقا تضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات. 


وأشار إلى أن الكلية الآن فى انتظار الحصول على موافقة وزارة الصحة والحصول على الرخصة والشهادة الصحية ومن المحتمل الحصول عليها فى خلال أسبوع ويعتمد من المواد المعقمة وأن يعد من أهم مميزاته أن سوف يكون سعره رخيصا وذا كفاءة عالية وغير مضر الجلد أو الاشخاص الذين يعانون من امراض التهاب الجيوب الأنفية والتنفس.
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