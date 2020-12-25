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حوادث

مصرع سائق وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالمنيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:42 م
تصادم نقل بأخرى
تصادم نقل بأخرى
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ايمن رياض
لقى سائق مصرعه وأصيب 2 آخرون إثر تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل عل محور سمالوط الشرقي طريق سمالوط - القاهرة الشرقي تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى نصف نقل على محور سمالوط الشرقي، مما أسفر الحادث عن مصرع سائق وإصابة 2 آخرين


انتقل علي الفور لمحل الواقعة الرائد محمد عليوة رئيس مباحث سمالوط شرق يرافقه معاونه الأول الرائد محمد عليوة والنقيب أحمد عبد المنعم رئيس نقطة شرطة بني خالد، والمعاينة الحادث تبين وفاة المدعو "محمد. م. ع " سائق ومقيم بقرية البهنسا بمركز بني مزار، وإصابة المدعو "محمد. م. ح " 27 سنة ومقيم بالبهنسا، كما أصيب المدعو "أبو الحسن. ع. ح " 35 سنة ومقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري تلقي العلاج اللازم للمصابين، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد إصدار التقارير الطبية اللازمة وأسباب وقائع الحادث والتحريات الأمنية الأولية.
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