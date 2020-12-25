مع نهاية 2020.. فوائد فيروس كورونا على الصحة والأسرة

تناول برنامج مؤثرون، المذاع عبر قناة سكاي نيوز، تقريرا عن تأثر المواطنين حول العالم بأزمة جائحة كورونا خلال العام الحالي 2020.





وقالت لمى الصفدي مدرب الإرشاد النفسي، إن جائحة كورونا كانت صدمة، وأعني بالصدمة أي التغيير، مضيفة أن مقاييس الأمان والثقة والحجر المنزلي وفقدان العمل أمور كلها جعلتنا نعيد تقيم كل شيء في حياتنا خلال العام الحالي.





ووصفت الصفدي، في تصريحات للبرنامج، العام الحالي، قائلة: "سنة 2020 سنة الفلترة، اللي جعلنا نصفي أفكارنا نوعا ما، وتغيرت نظرتنا للأمور"، متابعة أن المواطنين حول العالم اهتموا بمتابعة الأطباء وأخبار كورونا وكل شيء يمكن أن يسهرنا بالأمان، والأمر الذي جعل الجميع يغير من نظرته للحياة ولكن بشكل جيد.





وأكدت مدرب الإرشاد النفسي، أن العلم أثبت أنه رقم واحد في العالم مهما كان منافسيه، موجهة نصائح للمواطنين، قائلة: "ابتعدوا عن الشائعات والمواقع غير الموثوقة التي تجعلنا أكثر خوفا وقلقا وتجعل لدي أسئلة ليست لها إجابات لأن هذه المواقع هدفها طرح التساؤل وتترك الإجابات مفتوحة لكل من هب ودب".





وتابعت الصفدي، أن لكي يكون لدينا الشعور بالاستقرار النفسي علينا متابعة المواقع الموثوقة التي نأخذ منها المعلومات الصحيحة بشأن كورونا، لافتة إلى أن العالم كان لديه ثقة وكورونا غير الواقع وجعل هناك إعادة هيكلة الواقع والناس أعادوا تفكيرهم بنوعية العمل في المستقبل في حالة استمرار الفيروس.





وأكملت مدرب الإرشاد النفسي، أنه هناك تغير اجتماعي كبير فيما يخص نوعية العمل وظهرت بعض الأعمال التي كانت موجودة في السابق،