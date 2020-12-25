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مؤرخ بورسعيدي: العدوان الثلاثى وضع 7 خطط لاحتلال مصر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:41 م
محمد بيوض المؤرخ
محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى
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أسامة علي
قال المهندس محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى، إن أرض بورسعيد لم تطأها قدم إسرائيلي واحد منذ 1948 وحتى 1973، مؤكدا أن الاسرائيلين كانوا يقفوا على أطراف المدينة لكن لا يستطيعون دخولها.

وتابع بيوض خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن سبب العدوان الثلاثى على مصر هو نجاح مفاوضات جلاء الإنجليز وتأسيس جمال عبد الناصر منظمة عدم الانحياز، وتطويره للقوات المسلحة المصرية، ثم تأميم قناة السويس.

وأضاف محمد بيوض، أن دول العدوان وضعت 7 خطط لاحتلال مصر، الأولى عن طريق الأسكندرية، وآخرها الدخول عن طريق بورسعيد.

جدير بالذكر أن حلقة اليوم تدور حول تفاصيل العدوان الثلاثى على مصر، وذكرى انتصار القوات المصرية، والشعب المصري والإرادة المصرية على العدوان الثلاثى، الموافق 23 ديسمبر.
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