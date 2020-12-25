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سيارات

بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بـ 118 ألف جنيه
بـ 118 ألف جنيه .. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور
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هند عصام
تخطط العديد من شركات السيارات إلى جذب أكبر عدد من عملائها، وذلك لما تقدمه من قدرات خاصة بكل صانع، ربما تكون تلك القدرات خارقة أو عملاقة أو فارهة، وربما تكون صغيرة الحجم وبسعر يناسب شريحة كبيرة من رواد السيارات، ولعل من أبرز هذه الإصدارات هي زوتى Z100 التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

حصلت السيارة على حزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي شملت، عدد 2 من الوسائد الهوائية للسائق والمقعد الأمامي، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD. 

تستمد زوتي Z100 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قوة 75 حصان، عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر عند 3500 دورة في الدقيقة،  متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

زودت السيارة بعدة تجهيزات وتضمنت، المرايات الجانبية بالكهرباء، و مكيف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية و خلفية، و مستشعرات خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، مع نظام قفل مركزي للأبواب مع مفتاح ريموت، ومساحات أمامية و للزجاج الخلفي.

تميزت زوتي Z100 بتصميمها الصغير الذي يعبر عن اطلالة الهاتشباك، فضمت مصابيح امامية وخلفية انسيابية، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الأمامي، والذي دعم بفتحات تهوية ليمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما ضمت جنوط رياضية أنيقة باللون الفضي ذات 8 أضلاع،  و بلغ طولها 3559 ملم، وعرض 1620 ملم ، وبارتفاع 1476 ملم ، و سعة خزان الوقود قدرها 50 لتر.

ويأتي السعر الرسمي للسيارة زوتي Z100 موديل 2020 بقيمة 118 ألف جنيه.
بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور
بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور
بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور
بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور
بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور
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