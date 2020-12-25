قالوا لـ صدى البلد.. رانيا يوسف تسخر من شائعة هروبها خوفا من الملاحقة القضائية.. وإيناس الدغيدي تطلب الدعاء بعد إصابتها بكورونا

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات..









سخرت النجمة رانيا يوسف من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل اخر خوفا من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك.





وأكدت رانيا لـ صدى البلد انها تواصل تصوير مسلسل جديد يبدأ عرضه منتصف الشهر الجاري





يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".









ستنكر الفنان محمد فراج، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحفظ على الرد حول تلك الأخبار التي روجت لإصابته بالفيروس.





وقال محمد فراج، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد: «أنا مش هرد على الأخبار دي، واللي فتى وقال كلام على لساني هو اللي يرد»، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلا لأعماله الفنية ولا يرد على هذه الأخبار.





وكانت شائعات قد ترددت حول إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا المستجد، نسبها البعض لمصادر مقربة منه، في ظل عدم تأكيد رسمي لصحة الأخبار المنتشرة.









قالت الفنانة الشابة آية سليم، إن فيلم «ريما» هو أول تجربة سينمائية لها بعد عدد من التجارب الدرامية لها، مؤكدة أنها متحمسة لرؤية نفسها على الشاشة الكبيرة «السينما» واجتياز رهبتها.





وحول دورها في الفيلم، قالت آية سليم -في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد- إنه دور جديد عليها، وكانت متحمسة له، لافتة إلى أن الدور أخذ وقتًا مجهودًا كبيرًا منها، وأنها وفريق عمل الفيلم حريصون على مشاهدة العرض الأول له بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في عرض الفيلم، وأكدت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في العرض الخاص للفيلم.





وحول أعمالها الفنية الجديدة، قالت آية سليم، إنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم «30 مارس» للفنانة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي والمخرج أحمد خالد موسى، مشيرة إلى أنه تقرأ عدة سيناريوهات للاستقرار على إحداها في الموسم الرمضاني المُقبل.









قالت الفنانة أروى جودة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عام 2020 كان صعبا عليها وأنه أوجعها كثيرا وأحزنها بسبب وفاة الشيخ صالح كامل زوج خالتها صفاء أبو السعود.





وكشفت عن الجانب الإيجابي في هذا العام، وهو أنه أعطاها مساحة لتجلس مع عائلتها في فترة الحجر المنزلي لفيروس كورونا وتمنت أن يحمل العام الجديد معه كل الخير.





كانت قد كشفت الفنانة أروى جودة، عن بعض الأسرار الشخصية الخاصة بها وذلك خلال ندوة تكريمها بموقع صدى البلد والتى احتفلت فيها بنجاح مسلسل "نمرة اثنين"









تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم الإعلان عنه من ساعات قليلة.





وكشفت إيناس الدغيدي حالتها في تصريح مقتضب لصدي البلد قائلة: أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية.





يذكر أن إيناس الدغيدي كان تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الأخيرة.









قالت الفنانة مى سليم، إن عام 2020 كان جيد بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة الي انها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها خيط حرير، وضربة معلم.





وأضافت مي سليم لـ صدى البلد: "على المستوى الشخصي العالم كله كان صعب في 2020، بسيب فيروس كورونا، وتأثيره على كل الاوضاع الاقتصادية وغيرها، وأتمنى ان يحمل العام الجديد 2021 معه كل الخير، ويزول فيروس كورونا عن العالم".





يذكر ان مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.