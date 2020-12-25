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تعليم

جامعة حلوان.. مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية يهدف لتقديم مزيج جديد من التعليم الهجين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
افتتحت كلية الهندسة جامعة حلوان، مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية، بهدف تطوير منظومة التعليم والتعلم. 

وصرح القائمون على المشروع  لـ "صدى البلد" أنه يهدف إلى: 

1- تطوير أساليب التعليم والتعلم من خلال تطبيق وتوظيف التكنولوجيات المتقدمة فى مجالات الإلكترونيات والاتصالات والشبكات والمعلومات فى العملية التعليمية.

2- المساهمة فى تحقيق وتفعيل نظام جودة شامل وفعال فى جامعة حلوان  ومؤسسات التعليم العالى.

3- تقديم نوعية جديدة من التعليم (التعليم الموَلف) تكون مزيج من التعليم التقليدى والتعليم الإلكترونى بهدف مزج أدوار المعلم التقليدية مع مزايا التعليم الإلكتروني.

4- تطوير العملية التعليمية من خلال توفير أدوات ذكية من شأنها مساعدة الأستاذ على الابتكار فى شرح المادة العلمية واستحداث أساليب جديدة لإيصال المعلومات بشكل ميسر للطلاب.

5- تقديم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تواءم الاحتياجات الفردية للطلاب. 

6- إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية التعليم وتحويل الفصول التقليدية إلى فصول تفاعلية ذكية.

7- رفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس واكسابهم مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة فى مجال التعليم.

8- زيادة القدرات التفاعلية والحوارية للطلاب فيما بينهم ومع أساتذتهم.

9- تعظيم درجة الاستفادة لدى الطلاب من الدروس والمحاضرات وذلك من خلال زيادة درجة تركيزهم مع المحاضر وتفاعلهم اللحظى وتجاوبهم معه من خلال أجهزتهم الذكية.

10- دعم مؤسسات وزارة التعليم العالي وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية ذكية.


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وتم افتتاح المشروع  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أحمد صلاح الدين محمد علي.
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