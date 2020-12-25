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فن

بعد إصابتها بكورونا.. محمد رشاد يوجه رسالة دعم لـ يسرا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:39 م
يسرا ومحمد رشاد
يسرا ومحمد رشاد
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محمد بدران
حرص الفنان الشاب محمد رشاد على دعم الفنانة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وكتب محمد رشاد: "‏ألف سلامة عليكي يا غالية علي قلبي و قلوب ناس كتير .. يارب يشفيكي و تقومي بالسلامة و يديم عليكي صحتك وابتسامتك اللي بتنور الدنيا ❤️
دعواتكم بالشفاء". 

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 


يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 


كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.

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