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توك شو

خرج من العزل.. ماكرون تجاوز كل أعراض كورونا ..فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:33 م
ماكرون
ماكرون
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محمد حليم قنديل
قالت الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تجاوز كافة أعراض فيروس كورونا المستجد وتجاوز فترة العزل وهو الآن بصحة جيدة.

وأضافت «بدوي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن ماكرون يباشر عمله الآن ولكن عن بعد ومن المتوقع أنه سوف يعود لمهامه بشكل أساسي بعد يوم 4 يناير المقبل.

و ‏كشفت الرئاسة الفرنسية، عن آخر التطورات الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقالت الرئاسة الفرنسية "الاليزيه" إن هناك "بوادر تحسن بدأت تظهر على صحة الرئيس ماكرون بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد -19 الأسبوع الماضي".




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