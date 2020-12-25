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رياضة

خاص.. مصدر بـ صن داونز يكشف: هل اقترب سيرينو من الانتقال للنادي الأهلي؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:42 م
سيرينو
سيرينو
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إسماعيل محمود
يشغل الأوروجواياني جاستن سيرينو بال الوسط الرياضي سواء في مصر أو في جنوب إفريقيا، بعد أن ربطته التقارير الصحفية بالانتقال للنادي الأهلي.

تقارير صحفية كانت قد أشارت بأن سيرينو طلب إبعاده من قائمة فريقه في دوري أبطال أفريقيا لمواجهة بطل بتسوانا في دور الـ 32، رغبة منه في إتمام انتقاله للنادي الأهلي.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية مطلع شهر يناير المقبل، ومازال الناس يتساءلون عن موقف سيرينو.. هل ينضم للأهلي أم يبقى في صن داونز؟

وأكد مصدر بالنادي الجنوب إفريقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن غياب سيرينو عن مباراة الفريق في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا كان بسبب الإصابة وليس شيئًا آخرًا.

المصدر لم يخف أن سيرينو يرغب في الانتقال للنادي الأهلي، مؤكدًا بأن اللاعب أبلغهم برغبته في الرحيل منذ بداية الموسم ومازال يرغب في الانتقال لمصر، فإدارة النادي الأهلي قامت بعرض ضعف الراتب الذي يتقاضاه سيرينو مع فريقه صن داونز، إضافة إلى أن اللاعب يرغب في العمل تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني في النادي الأكبر في القارة الأفريقية.

وأكد المصدر بأن النادي الأهلي لم يتواصل معهم منذ نهاية فترة الانتقالات الماضية، وأن آخر العروض التي قدموها كانت 2.5 مليون دولار، وهو أقل من المبلغ المطلوب بنصف مليون دولار، حيث يرغب النادي الجنوب إفريقي في بيع اللاعب بـ 3 ملايين دولار، وكانوا يتوقعون الحصول على ذلك المبلغ بعدما وصل عرض الأهلي لمبلغ مقارب من هذا الرقم، لكن إدارة النادي الأهلي لم تلب مطالبهم المادية في ذلك الوقت.

ويبلغ جاستن سيرينو من العمر 29 عامًا، وتوج مع صن داونز الموسم الماضي بالدوري الجنوب إفريقي وكأس جنوب إفريقيا.
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