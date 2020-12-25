شاهد| مدرسة "تواصل" في مصر تغير حياة طلابها للأفضل

عرض برنامج من هناك، المذاع عبر شاشة سكاي نيوز، تقريرًا مصورًا، مساء اليوم الجمعة، عن مدرسة تواصل، لتعليم الطلاب في القاهرة.





وقال التقرير، إنه أسست مدرسة تواصل في منطقة عزبة خير الله بالقاهرة، وهي واحدة من المناطق التي صنفتها الحكومة المصرية بأنها عشوائية، مضيفا أن المدرسة التي افتتحت مؤخرا بدعم من بعض مؤسسات المجتمع المدني، والتبرعات الذاتية.





وأضاف التقرير، أنه تستقبل أطفال المنطقة لتعليمهم دروسا وحرفا يدوية بإشراف من وزارة التربية والتعليم في مصر، وتستوعب دارسين من أعمال مختلفة وتعمل تحت أشراف وزارة التربية والتعليم في مصر.



