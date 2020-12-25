وزارة العدل تنعى المستشار لاشين إبراهيم: كان مثالا للإخلاص في العمل

نعت وزارة العدل ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل لاشين ابراهيم رئيس هيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية اليوم بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

واكدت الوزارة أن الفقيد كان مثالا للإخلاص في العمل ، داعية الله عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته

واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر اليوم، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض متاثرا باصابته بفيروس كورورنا.





وتخرج المستشار لاشين في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.





وانتقل للعمل بنيابة النقض وظل ابمحكمة النقض يتدرج فى مناصبها حتى 2010 حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.



