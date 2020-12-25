للبيع بأعلى سعر.. إزاي تحافظ على سيارتك

تشكل السيارة أحد العوامل الأساسية في حياتنا اليومية، وأصبح لا غنى عنها في العديد من المواقف، فهي بمثابة وسيلة الإنقاذ لمالكها، ولذلك فمن الضروري الحفاظ عليها جيدًا للاستمتاع بأجمل الأوقات داخل سيارتك، وأيضًا لكي تعطي جوهرة ثمينة المقام لمالكها الجديد في حالة إعادة البيع.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على سيارتك





1- غطاء السيارة

من الأمور الضرورية للغاية أن نحمي سياراتنا بهذا الغطاء، وذلك لكي نتجنب مشكلات أشعة الشمس القاسية والتي تنال من طلاء السيارة مع مرور الوقت، وأيضًا لتفادي مشكلات مياه الأمطار في فصل الشتاء والتي تحدث أمور عديدة مثل أبرزها الصدأ والبارومة.





2- نظافة السيارة

يفضل أن نتبع إجراءات نظافة السيارة من وقت إلى آخر، فمن الضروري أن تنظف الارضيات الداخلية بماكينة الشفط جيدا، وأيضًا مخارج الهواء الخاصة بالتكييف، والتفاصيل الدقيقة مثل زوايا القوائم، ومقود الحركة، وأزرار الكاسيت، ومن الأمور الرائعة أن نجعل السيارة تتمتع برائحة عطرة تسر روادها، ولا ننسى الاهتمام بالنظافة الخارجية والعناية بالأقواس النصف دائرية للإطارات، والشاسية، وتنظيف منطقة أسفل غطاء المحرك ويفضل أن تكون بالهواء.





3- سجلات جدول الصيانة

لكي نحصل على أعلى مستويات الأداء الحركي والفني، فلا بد من اتباع مواعيد الصيانة الدورية، وتدوينها بالكتيب الخاص بها، أو تسجيلها في أجندة خاصة بمالك السيارة ويتذكر دائما مواعيد الصيانة، ولتكون بعد ذلك هدية رائعة للمالك الجديد وبمثابة وسيلة إرشادية دالة على الأمور الفنية المختلفة.