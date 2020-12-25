خبير هندسة طرق: مصر ضخت 175 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق

قال جمال عسكر ، خبير هندسة الطرق ، إن الدولة المصرية ضخت بالشبكة القومية للطرق، إجمالى 175 مليار جنيه، لصناعة 8870 كيلو متر أسفلت جديد ورفع كفاءة الطرق .





وأضاف " عسكر " ، خلال استضافته ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الشبكة القديمة للطرق، نُفذت دون مواصفات، ولكن ما تقوم به الحكومة الآن من تدشين لشبكة جديدة بمواصفات استراتيجية معينة؛ رفع تصنيف مصر للمرتبة 28 فى دول العالم .





وأشار إلى أن الشبكة الجديدة للطرق والكبارى كان من المفترض أن تنتهى فى نهاية 2019 ولكن الدولة المصرية تعكف أيضا على ضخ شرايين ومحاور جديدة ضمن خطتها، لافتا إلى أنها تدشن موازين على الطرق، ويتم تجميع عائدها فى صندوق واحد؛ لإجراء صيانة للطرق والكبارى .





ونوه خبير هندسة الطرق، بأن شبكة الطرق الحالية أصبحت فى الوقت الحالى تخضع لجهات مشرفة مثل وزارة الاسكان ، الهيئة الهندسية ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أهدافا ذكية وزمن محدد للانتهاء من مشاريع الطرق والكباري.



