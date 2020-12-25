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برلمان

نائب: متفائل ببرلمان 2021 في تعزيز الاصطفاف الوطني خلف الرئيس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
أعرب النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، عن سعادته بالتنوع الحزبي الموجود لبرلمان 2012، موضحا أن الامال معقودة عليه فهو برلمان مختلف يضم أطياف المجتمع، بجانب مسؤوليات كبيرة معلقة بآدائه، معلنا انضمامه للجنة السياحة.

وأشار قاسم خلال تصريحات، إلى أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبا سياسيا، و12 حزبا فى القائمة الوطنية وحزب النور، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما يضم عشرات المستقلين، مما يخلق حالة من الجدل والثراء، ويجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان، وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن وقضاياه.


 وشدد عضو مجلس النواب على أن دور مجلس النواب، هو تعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، ومنها موقف البرلمان الأوروبى الأخير، والادعاءات الكاذبة والظالمة ضد مصر، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لبرلمان نشط متفاعل مع القضايا ويضم أعضاء وطنيين يقظين لمختلف التحديات والمؤامرات على الدولة.


وقال قاسم، إن ما تحقق على أرض مصر من انجازات طوال السنوات الاخيرة خير مثال على أن الاصطفاف الوطني خلف الرئيس السيسي، يعود بالفائدة عل المصريين جميعا، فالرئيس ذا رؤية شاملة وقيادة حكيمة، ويعرف تماما حجم التحديات التي تواجه الوطن،  واستعاد ريادة القاهرة وسط الدول العربية والمنطقة برمتها.
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