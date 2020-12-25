عقيد صاعقة يكشف تفاصيل إصابته في كمين البرث

كشف العقيد أبو بكر محمد عبد الخالق أحد مقاتلي قوات الصاعقة المصرية، تفاصيل إصابته في معركة كمين البرث الشهيرة.





قال أبو بكر خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" كنا في مداهمة في منطقة البرث بشمال سيناء، وكانت بعد عمل 3 أيام متواصلة، ويوم مقاتل الصاعقة بيكون يوم ممتد عندنا شوية مش 24 ساعة، خلصنا المداهمة وطهرنا المنطقة من العبوات الناسفة، وكنت بستأذن نرجع، جالي بلاغ على الجهاز إنه فيه محطة إعادة إرسال خاصة بالموتوريلا اللي بيستخدمها العناصر التكفيرية واتبلغت بالإحداثيات بتاعتها واتطلب مني أتحرك على الإحداثي ده علشان أجيب المحطة دي واتحركت بالقوات وقدرنا نجيب المحطة واشتبكنا مع عنصرين من العناصر دي وقدرنا نصفيهم في طريق العودة اتعمل كمين وانفجرت المدرعة بتاعتي لأني كنت قائد المداهمة وبكون في أول مركبة".





وأضاف العقيد أبوبكر:"الانفجار كان 2 عبوة برميلية واحدة 200 كيلو وواحدة 160 كيلو، الانفجار أدى لارتفاع المركبة حوالي 8 أمتار بسبب الموجة الانفجارية ونزلت في الحفرة وكان في ضهرنا التبة والجنب اليمين أشجار ومزارع والاشتباك استمر لفترة 45 دقيقة لأنهم كانو عاوزين ياخدوا حد مننا، وكانت كمية الذخيرة كبيرة وأسلحة تقيلة ومختلفة، ولكن قدرنا نحتوي الموقف وسيطرنا ووقَّعنا منهم 6 عناصر تكفيرية، وكنت طلبت الدعم، ورجالتي حاولوا يدخلوني المركبة لأني كنت مصاب وبانزف وعندي جروح قطعية وارتجاج في المخ".





واكمل بطل الصاعقة المصرية:"اتعالجت وخفيت ورجعت أكمل مداهمات تاني في شمال سيناء".