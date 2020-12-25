اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

كشفت الشرطة الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن مزرعة حشيش ذات مساحة هائلة تُقدر قيمة محصولها بحوالي 13 مليون دولار، وصادرت أكثر من 4 آلاف نبتة حشيش في أعقاب مداهمتها.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن ضباطًا شرطة مدينة "كامدن" جنوب غرب مدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية نفذوا مذكرة تفتيش لأحد العقارات المحلية بناءً على بلاغ ورد بشأنه.









وبعد إخضاع العقار للمراقبة اعتبارًا من الاثنين الماضي، داهمته الشرطة في اليوم التالي، وعُثِر بعد الانتهاء من عملية تفتيشه على 4324 نبتة حشيش على وجه التحديد.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن النباتات كانت مزروعة في 16 صوبة زجاجية، كما صادرت االشرطة بندقيتين في أراضي مزرعة الحشيش.





يشار إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة، ولم يتم رصد أي شخص بداخلها أثناء مداهمة الشرطة لها رغم مساحتها الهائلة، وكذلك لم يشار إلى هوية مقدم البلاغ عن مزرعة الحشيش؛ وحثت الشرطة المحلية أي شخص لديه معلومات بسرعة إبلاغها.







