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أخبار العالم

الطيران المدني يكشف حقيقة عودة الرحلات الدولية إلى مطار الكويت

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:49 م
حقيقة عودة الطيران
حقيقة عودة الطيران الدولي للكويت
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محمود نوفل

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بأن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا  بتعليق الرحلات الدولية الي البلاد سار دون توقف. 

وذكرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر :  تعليق الرحلات التجارية المخصصة للركاب مستمر. 

وأضافت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي ان ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلات تظهر على شاشات مطار الكويت الدولي هي رحلات للشحن الجوي.

وكانت  السلطات الكويتية قد أصدرت قرارا في وقت سابق بتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من  الاثنين الماضي و حتى نهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير المقبل.
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