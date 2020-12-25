الطيران المدني يكشف حقيقة عودة الرحلات الدولية إلى مطار الكويت





أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بأن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا بتعليق الرحلات الدولية الي البلاد سار دون توقف.





وذكرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : تعليق الرحلات التجارية المخصصة للركاب مستمر.





وأضافت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي ان ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلات تظهر على شاشات مطار الكويت الدولي هي رحلات للشحن الجوي.



