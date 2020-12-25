مؤرخ بورسعيدى يكشف حيلة زينب الكفراوى الخطيرة لنقل السلاح للمقاومة

استعرض المهندس محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى، بعض التفاصيل حول أبطال المقاومة الشعبية فى بورسعيد ضد العدوان الثلاثى على مصر.





وقال بيوض خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم مصطفى بكرى، أن الراحلة زينب الكفراوى ابنة بورسعيد كانت أحد أبطال المقاومة الشعبية حيث زرع فيها والدها الذى كان يعمل "صول" حب الوطن والتضحية لأجلها وعلمها حمل السلاح.





وأوضح المؤرخ البورسعيدى، أن زينب الكفراوى كانت تعمل على نقل السلاح لمجموعات المقاومة فى شوارع بورسعيد، معقبا: "كانت بتحط السلاح والقنابل فى عربية اطفال وفوقهم أبن اختها عشان جنود الاحتلال ما يعرفوش".





وأكد محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى، أن أهالى بورسعيد تصدوا للعدوان بكل بسالة وشجاعة وبدأوا تشكيل المقاومة الشعبية.





وأشار المؤرخ البورسعيدى، إلى أن جميع أهالى بورسعيد رفعوا السلاح ضد جنود الاحتلال، وكان من بينهم "السيد عسران" أحد أبطال المقاومة الذي استطاع قتل "وليامز" رئيس مخابرات القوات البريطانية فى بورسعيد، لافتا إلى أن عسران كان يبلغ عمره وقتها 16 سنة فقط.



