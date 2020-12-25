عقوبة الطالب حال عدم ارتدائه الكمامة داخل الفصل.. تعليم النواب ترد

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه فى ظل الزيادة السريعة فى إصابات فيروس كورونا الإيجابية يوما بعد يوم هناك لأن يكون هناك تدابير أكثر وقاية للتصدي لخطر الفيروس.





وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تكون الكمامة داخل الفصول إجبارية وأن يكون هناك عقوبة للطالب المخالف عدم ارتدائها تدريجيا تبدأ من التحذير إلى تبليغ ولي الأمر.





وجدير بالذكر أن النائبة قالت إن بعد تصريحات وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج بدون محذوفات، يجب أن تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية أبرزها إنشاء فصول طائرة داخل المدرسة حتى تكون هناك مساحات ضخمة تسمح بالتباعد الاجتماعى.









وأوضحت النائب، أنه من ضمن هذه الإجراءات منع دخول المدرسة أي حالة يتم الاشتباه بها سواء إذا كان درجة حرارة الطالب مرتفعة أو أعراض برد عادية وخصوصا بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا الأخيرة، إضافة إلى إلغاء الفسحة نهائيا والسماح للطلاب بتناول الوجبات داخل الفصول لمنع التجمعات نهائيا.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تقسيم الصفوف إلى أوقات متفرقة بمعنى أن يكون امتحانات المرحلة الابتدائية فى وقت والإعدادية فى وقت آخر حتى يكون هناك مسافات كافية للتهوية.



