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رياضة

حسين الشحات يبدأ تدريبات الجري بالأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم نتيجة المسحة التي خضع لها الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ورامي ربيعه اليوم بعد إصابتهم بفيروس كورونا لتحديد موقفهم من اللحاق بتدريبات الفريق المقرر لها غدا.

 ومن المقرر ان يدخل الفريق بالكامل لرابيد تييست غدًا علي أن يدخل معسكر مغلق بعد غد إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري.

وكان وليد سليمان ومروان محسن شاركا في التدريبات بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة الماضية وأعلنا جاهزيتهما الكاملة للمباراة.

وبدأ الشحات في الجري الخفيف حول الملعب قبل 48 ساعة بعد ان اجري جراحة في قدمه وسوف يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية من يوم السبت.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد العودة من النيجر ومواجهة سونيديب في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال افريقيا، ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات صباح غد إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها الأثنين.
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