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مكافحة الإدمان: 27٪ من متعاطي المخدرات إناث.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:15 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والمخدرات عام 2015 وتم الاعتماد علي مسح قومي شامل بأنحاء الجمهورية للكشف عن نسبة الإدمان.

وأضاف عسكر خلال لقاء ببرنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن 27٪ من متعاطي المخدرات من الإناث.

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان أنه في عام 2014 أكدت عملية المسح أن 10,4٪ من المواطنين يتعاطون المخدرات علي مستوي الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور احمد الكتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، إن الخط الساخن للبرنامج 16023 يعمل على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، ويقدم كل الخدمات ويتم من خلاله توفير اخصائيين نفسيين مدربين ومتخصصين للرد على كل الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالمرضى وذويهم.

وتابع مدير البرامج العلاجية بـ صندوق مكافحة الادمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه يتم تقديم كل الاستشارات، الي جانب خدمات المشورة الاسرية، واتاحة خدمات العلاج بالمجان وفي سرية تامة، مشيرا إلى انه استفاد من تلك الخدمات 132 الف و502 مريض في عام 2020، وهذا ناتج عن التوسعات التي تقوم بها الوزارة.

واوضح انه اصبح هناك 26 مركزا للصندوق في 16 محافظة مختلفة، مشيرا الي انه في عام 2014 كان هناك 12 مركزا فقط في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وهناك خطة طموح لدى البرنامج للتواجد في كل المحافظات بحلول عام 2024.

ولفت إلى ان اكبر تخوف يكون لدى الاهالي هو فقدا الأمل في علاج ابنهم المدمن، مطمئنا الاهالي بأنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم توجيهه لاقرب مركز او مستشفى للكشف وعمل الفحوصات والعلاج بالمجان وفي فترة وجيزة يصل المريض لمرحلة التعافي.
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