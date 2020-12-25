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أخبار العالم

ضربة قوية للسياحة التركية.. تفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:14 م
ضربة جديدة للسياحة
ضربة جديدة للسياحة التركية بتراجع أعداد الزوار الأجانب
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قسم الخارجي
في ضربة قوية للسياحة التركية، عمقتها أزمة وباء كورونا، تكشف بيانات وزارة السياحة في تركيا عن تراجع كبير بأعداد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وبحسب البيانات الحكومية، انخفض عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بنسبة 61.93%، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي، وفقا لوكالة "رويترز". 

وكشفت البيانات عن تراجع عدد السياح الأجانب  إلى تركيا ليبلغ 833 ألفا و991 شخصا، في وقت يعاني فيه قطاع السياحة والاقتصاد بشكل عام من تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري بنسبة 71.95 % على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.

وفي وقت سابق، سجل التضخم السنوي في تركيا قفزة قياسية مسجلا 14.03% في نوفمبر، في أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019.

كان اتحاد صناعة السياحة الروسي كشف، الأسبوع الماضي، عن تراجع عدد السياح الروس في تركيا خلال العام الجاري،  بنسبة 60-70% مقارنة بالعام الماضي

وبشكل عام، تعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاض حاد لقيمة العملة، وهي أزمة تفاقمت بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وسياسة النظام التركي النقدية الخاطئة.
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