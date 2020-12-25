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رياضة

سلة الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سموحة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:13 م
سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نادي سموحة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في اطار لقاءات العودة لدور نصف النهائي من دوري المرتبط لكرة السلة بنتيجة ٨٢/٧٧ في مباراة تعتبر تحصيل حاصل بسبب إعلان فريق المرتبط التأهل الي الدور النهائي بالفوز علي مرتبط سموحة بنتيجة ٧١/٦١ في المباراة التي سبقت مباراة الرجال ويتأهل الاتحاد لمواجهة الاهلي في نهائي دوري المرتبط رجال. 
وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-

الفترة الاولى تقدم الاتحاد ١١/١٧، ثم تعادل الفريقين في الفترة الثانية ٣١/٣١، ثم عاد سموحة للقاء في الفترة الثالثة وتقدم ٥٣/٥٧، ثم انتهى اللقاء لصالح سيد البلد بنتيجة ٨٢/٧٧.

ويواجه الاتحاد الاهلي في نهائي دوري المرتبط يوم الاحد القادم ٢٧ ديسمبر في لقاء الذهاب ولقاء العودة يوم الثلاثاء ٢٩ ديسمبر علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وتقام لقاءات الرجال في الثامنة والنصف مساءا ولقاءات الشباب في الرابعة عصرا.

ويواجه سموحة شقيقه سبورتنج في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع يومى ٢٧ و٢٩ ديسمبر القادم لقاءات الشباب في الثانية ظهرا والرجال في السادسة مساءا علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
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