ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

منظمة خريجي الأزهر تحذر الشباب من الانسياق وراء التيارات المتطرفة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:14 م
منظمة خريجي الأزهر
منظمة خريجي الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي

 أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية اليوم الجمعة على قرية بيمى، في ولاية برنو النيجيرية، حيث قتلت 7 أشخاص واختطفت 7 آخرين من بينهم قس، كما أحرقت كنيسة ومستوصفا وعدة منازلَ أخرى.

 

وقالت المنظمة في بيان لها: إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم الإسلام بل وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما [رواه البخاري]. وعن أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة" [رواه الدارمي].

 

وحذرت المنظمة شباب الإسلام من الانسياق وراء تلك التيارات الإرهابية الخبيثة التي تخالف هدي الله تعالى وهدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منظمة خريجي الأزهر تدين المذبحة الإرهابية في نيس

منظمة خريجي الأزهر تدين المذبحة الإرهابية في موزمبيق

مفتي الجمهورية : يجوز للمسلم العمل في الكنيسة

خريجي الأزهر تدين الحادثين الإرهابيين بسويسرا وإندونيسيا

مشروع «سفراء الأزهر» يستكمل جولاته ويصل إلى أسوان

مجمع البحوث الإسلامية يبدأ تدريب شباب الباحثين حول منهجية الرد على الشبهات

ترشيحاتنا

خاص| رد رانيا يوسف على شائعة مغادرتها منزلها خوفا من الملاحقة القضائية

من الانفصال إلى العودة.. تطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

حقيقة هروب رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة

فيديوجراف.. إقبال كبير على تناول حليب الحمير.. ما السبب؟

ممنوعة في هذه الأيام.. 25 إجراء عاجلا استعدادا لامتحانات نصف العام بالقاهرة

تبدأ من 399 ألف جنيه..مواصفات وأسعار سيتروين جراند سى 4 سبايستورر 2020 |صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور