أحمد أبو اليزيد: مصر شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى القطاع الزراعي

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الخبير الزراعى، إن مصر شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى القطاع الزراعى خاصة مع تعاون كافة الجهات، والوزارات فى فترة كورونا.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال استضافته ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز، أن أهم أسباب طفرة القطاع الزراعى فى مصر هو وجود قاعدة تشريعية بتوجيه قيادة سياسية بالإضافة لتشديد الرقابة مع تدشين جهاز خاص لسلامة الغذاء.





وأشار إلى أن مصر تمتلك فى الوقت الحالى قاعدتين هامتين وهما الأمن والأمان الغذائى، لافتا إلى أن وزير الزراعة يولى اهتماما كبيرا بأمن وسلامة الغذاء وتقوم بالتنسيق بين كافة الجهات لإنتاج محصول زراعى آمن.





وأكد أن المحصول الزراعى المصرى آمن يلقى قبول فى التصدير ويحقق المواصفات القياسية التى تريده الجهات المستوردة وهو ما جعل مصر تمتلك أرضية صلبة لإنتاج منتج مطابق للمواصفات الرسمية.



