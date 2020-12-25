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رياضة

بعد موافقة الخطيب.. ياسر رضوان مديرًا فنيًا لجمهورية شبين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم التعاقد مع الكابتن ياسر رضوان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن أبو العينين شحاته الذي صادفه سوء حظ واضح بالرغم من الجهد الكبير الذي بذله مع الفريق.


وسبق لياسر رضوان العمل بنادي الجمهورية من قبل وترك بصمات طيبة إلى جانب تميزه بالأخلاقيات العالية وحماسه الشديد للنجاح مع الفريق خلال المرحلة القادمة.

وقد أجرى النائب أحمد الخشن رئيس النادي اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للحصول على موافقته بتدريب رضوان لجمهورية شبين حيث يعمل ياسر رضوان مديرا فنيا لفريق 2001 بالنادي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي. 

ووجه مجلس إدارة جمهورية شبين الشكر للكابتن محمود الخطيب على تعاونه مع نادي الجمهورية وكذلك الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي الذي ابدى تعاونا كبيرا نحو تعاقد رضوان مع نادي الجمهورية.


وتمنى مجلس إدارة جمهورية شبين التوفيق للمدير الفنى الجديد لإسعاد جماهير النادي.
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