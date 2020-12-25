إبراهيم عيسى: جالي كورونا وعزلت نفسي على السطح 10 أيام





قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن خطر كورونا لا يقترب ولكنه موجود بالفعل، فنحن نعيش فى وباء في العالم كله، وممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضى اللقاح على الفيروس، معقبا: علينا أن ندرك أن المعركة فى قمتها، والأرقام الرسمية وغير الرسمية تزداد.



وأكمل: نحن اليوم كنا أمام مشهد مهم جدا وهو تواجد الرئيس السيسى وسط مجموعة من المواطنين وهو يرتدى الكمامة، فهل الحكومة ستظل تراهن على الوعى والإجراءات الاحترازية، فليس مطلوب مننا إلا ذلك.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "الشجاع إللى مش عاوز يلبس الكمامة يروح يتتفرج على المستشفيات"، متابعا: "داخل كل عائلة في مصر هناك حالة كورونا، وأنا أصيبت بـ كورونا لمدة 10 أيام وعزلت نفسي على السطح".





وتابع متسائلا: هل نستطيع أن نمر من الأزمة بثبات، أم يحتاج الأمر إلى إعادة تفكير فى فكرة إغلاق جزئى أم كلى، فهناك الكثير من الأطروحات، ولدى الحكومة معطيات وستأخذ قراراتها، فالفيروس خطر على الجميع، والأمر يحتاج مننا إلى "رشد".



واسترسل قائلا: مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد، وأيضا لدينا تعاقد مع 20 مليون جرعة من سونى فارم، وما اعتمدته الصحة العالمية ومصر من بينهم، يكون الأولى بالرعاية كبار السن والطواقم الطبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتم توزيعه وكذلك فى أوروبا والمملكة العربية السعودية، وكافة المسئولين والمشاهير فى العالم بدأوا فى الحصول على اللقاح.