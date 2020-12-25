بـ 300 جنيه.. ضابط صاعقة يروي واقعة شاب مضلل من قبل المتطرفين

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"، حلقة اليوم لاستضافة ضابط بقوات الصاعقة المصرية للحديث معهم عن طبيعة عملهم وتفاصيل حياتهم.





وقال الرقيب أول أشرف محروس السقا، ضابط بالقوات الصاعقة في الجيش المصري، إنه أصيب عندما كان في مداهمة في منطقة ما ومكثوا فيها أكثر من 10 أيام، وأثناء التمشيط وجدوا فردًا يراقب دوريتهم، وعندما رآهم تخفى في البداية، ولكنه فيما بعد انهار في البكاء عندما رأى «أفرول الصاعقة»، واستسلم واعترف أنه يراقب الدوريات الأمنية مقابل 300 جنيه في اليوم، وأنه طالب جامعي، ويحب مصر، ولكنهم ضغطوا عليه وهددوه بأهله.





ومن جانبه قال العريف محمد صبري علي بقوات الصاعقة، إنه لا يوجد أي فرق بين صف الضباط والضباط بالقوات المسلحة في العمليات الإرهابية، إذ أن الضابط يكون القائد، أما الصف فهو الذي يساعده على تنفيذ المهام على أكمل وجه، وفي حال استشهاد الضابط فإن صف الضابط يستكمل الطريق مكانه، والأهم هو النجاح والروح المعنوية العالية والاحترافية في أداء المهمة.