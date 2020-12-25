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توك شو

مذيعة تقدم هدية على الهواء لأصغر خطيب في العالم.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:42 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الطفل عمر مكي أصغر خطيب علي مستوي العالم وعضو نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، إنه قام بكتابة كتاب "كلمات من نور" وهذا الكتاب سجل فيه كلمات القرآن الكريم كاملا وتفسير وترجمة معانيه وينقسم إلى 30 جزءا حسب الحروف الأبجدية لكي يسهل علي القارئ استخراج الكلمة ومعرفة معناها.

وأضاف «مكي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن الثالثة من عمره وهو يبلغ من العمر 6 سنوات في الوقت الحالي.

وتابع الطفل عمر مكي أن أخته الصغيرة "نور" هي من ساعدته في كتابة كتابه وكان يكتب كل يوم صفحة وهي تقوم بكتابة أخري.

وأوضح الطفل عمر مكي أنه قام بترجمة كتابه إلي اللغة الإنجليزية حتي يعرف المتحدث باللغة العربية والإنجليزية معاني وقيم الدين الاسلامي.

وقدمت الدكتورة ياسمين سعيد مقدمة البرنامج بتقديم هدية إلي الطفل عمر مكي عبارة عن مصحف وكتب قصص الأنبياء تشجيعا وتحفيزا له.
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