كفيف يستغيث بالمسئولين.. 5 سنوات ملقى في الشارع وأسرته لا تجد مأوى

استغاث المواطن صفوت بلال أحمد شحاتة " كفيف"، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لرفع الضرر القائم عليه وأسرته وإنقاذه من التشرد وأسرته فى الشارع.





وقال فى رسالته: "تقدمت بطلب للحصول على رخصة هدم بمنزلي، وبالفعل تم استخراج رخصة هدم من قبل الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وتم هدم المنزل بالفعل، وحينما تقدمت لعمل رخصة بناء وجدت تعسفا وتعنتا من قبل هندسة الري بكفر شكر، وتم مخاطبة الري من قبل الوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى، وتم الرد بأن مسقاة ميت الدريج الآخذة من جانبية كفر منصور مسقاة خصوصية لا تتبع الري بناءً على قرار من لجنة مشكلة من المحافظة والإسكان ومديرية الري بالقليوبية، حيث إن من قام بتغطيتها عليه حمايتها".









وأضاف: "وبعد عام من هذا الخطاب، وجدنا ردا يفيد بوجود تعدٍ على المسقى، ولم أعلم كيف تحقق من هذا التعدي على الرغم من هدم المنزل من الأساس من قبل المعاينة، بسنوات وعطل استخراج الرخصة منذ عام 2016 حتى الآن"، مناشدًا اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، النظر إليه وأسرته بعين الرحمة ومساعدته فى حل شكواه فى أسرع وقت لإنقاذهم من الشارع.





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