مكناش عارفين هننام فين؟.. ردود أفعال المصريين العالقين بالخارج بعد تواصل وزارة الهجرة





وكانت السفيرة نبيلة مكرم، أكدت عدم تلقى أى استغاثات من المصريين فى بريطانيا أو الدول الأوروبية للعودة إلى مصر، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى القارة العجوز.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن غرفة العمليات لم ترصد أى استغاثات لأى مواطن مصرى فى أوروبا، وتقتصر كل الاستغاثات التى تلقتها الغرفة من الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية، مؤكدة التعامل مع كل الاستغاثات بجدية لحل الأزمة فورا.

عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو عن المصريين العالقين بالخارج، حيث أكد أن وزارة الهجرة تبذل أقصى جهودها من أجل عودة المصريين إلى وطنهم مرة أخرى.وتعددت الهتافات من قبل المصريين المغتربين، منها: "تحيا مصر.. وإحنا أول مرة نشوف وزارة زي كدا.. ونتقدم بالشكر إلى الوزيرة نبيلة مكرم".وتابع أحدهم: "إحنا مكناش عارفين هننام فين وربنا بعتلنا وزارة الهجرة نجدة.. معقبا: بذلوا مجهودا كبيرا ونشكر السيادة المصرية".