ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مكناش عارفين هننام فين؟.. ردود أفعال المصريين العالقين بالخارج بعد تواصل وزارة الهجرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:02 م
أحد المصريين العالقين
أحد المصريين العالقين بالخارج
Advertisements
إسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو عن المصريين العالقين بالخارج، حيث أكد أن وزارة الهجرة تبذل أقصى جهودها من أجل عودة المصريين إلى وطنهم مرة أخرى.

وتعددت الهتافات من قبل المصريين المغتربين، منها: "تحيا مصر.. وإحنا أول مرة نشوف وزارة زي كدا.. ونتقدم بالشكر إلى الوزيرة نبيلة مكرم".

وتابع أحدهم: "إحنا مكناش عارفين هننام فين وربنا بعتلنا وزارة الهجرة نجدة.. معقبا: بذلوا مجهودا كبيرا ونشكر السيادة المصرية".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، أكدت عدم تلقى أى استغاثات من المصريين فى بريطانيا أو الدول الأوروبية للعودة إلى مصر، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى القارة العجوز.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن غرفة العمليات لم ترصد أى استغاثات لأى مواطن مصرى فى أوروبا، وتقتصر كل الاستغاثات التى تلقتها الغرفة من الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية، مؤكدة التعامل مع كل الاستغاثات بجدية لحل الأزمة فورا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة توضح إجراءات متابعة أزمة المصريين العالقين بالخارج .. فيديو

مش هنقدر نسيب ولادنا في الخارج.. وزيرة الهجرة ترد على أزمة العالقين

وزيرة الهجرة تتابع العالقين بالخارج من خلال هاتفها الخاص.. فيديو

وزيرة الهجرة تعلق على شكاوى العالقين بالخارج.. فيديو

الأولوية لمن انتهت فترة حجرهم.. الهجرة: "مصر الخير" تتحمل نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات

خلينا سند لبعض.. نبيلة مكرم: متابعة موقف كافة العالقين بالخارج

ترشيحاتنا

مدرب غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

تريند الفن| رانيا يوسف ترد على شائعة الهروب.. وتطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

سأعود في أقرب وقت.. عمرو السولية يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

تطور خطير.. الصحة العالمية تعلن وجود سلالة كورونا الجديدة في 8 دول

رعاة وتبرعات بالملايين|كم من اموال حصل عليها محمد صلاح في 2020

مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق

بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور