استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم المكثفة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار جهود الوحدات المحلية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية بقري ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون بحملة رش وتطهير وتعقيم بشوارع القرية وذلك حرصًا على المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا برش وتطهير مبنى نقطة شرطة نواج تحسبًا لانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، كما تم تطهير موقف فيشا سليم وشوفي.





وفي ذات السياق تم القيام بحملات التطهير والتعقيم المكثفة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وقد شملت أعمال تعقيم وتطهير مقرات الوحدات المحلية بإجمالي ١٦ وحدة محلية بالإضافة إلي مقرات رئاسة حي أول وثان المحلة الكبرى وأكثر من ٧٠ مؤسسة أخرى منها ( مكاتب البريد - الوحدات الصحية - الشئون الاجتماعية - البنوك - الشهر العقاري - الجمعيات الزراعية - المدارس - دور العبادة . . . . . )

كما شملت أعمال التعقيم والتطهير ٥٠ قرية وعزبة وسوق بمركز المحلة، وتطهير وتعقيم مواقف السيارات ب ( الزراعة والشعبية بمدينة المحلة الكبرى بالإضافة إلى السيارات الداخلة والخارجة منها) وكذلك مقرات شركة مياه الشرب والكهرباء والعديد من شوارع المدينة.



