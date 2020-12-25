جهود الداخلية خلال 24 ساعة.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا إتجار في العملة.. القبض على المتهمين بحرق مصحة لعلاج الإدمان.. ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة داخل محل أدوات رياضية بالإسماعيلية

حاولوا رشوة فردي أمن.. ضبط 4 أشخاص يحملون جنسية دولة أجنبية بمطار القاهرة

طالبتهما بسداد دين.. سيدتان تقتلان أخرى وتلقيان جثتها في الترعة بالمنوفية

بينهم المدير .. القبض على المتهمين بحرق مصحة لعلاج الإدمان وقتل 6 أشخاص بالإسكندرية

شنت وزارة الداخلية بكافة قطاعتها حملات أمنية بمختلف المحافظات في مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الإقتصاد القومى للبلاد حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من المحل المشار إليه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.. وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول يحتوى على محادثات تدل على نشاطه المؤثم.

وتم ضبط صاحب (مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بمحافظة الدقهلية).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، نظير عمولة عن كل عملية تحويل حيث يقوم ببيع العملة الأجنبية للراغبين بالحصول عليها وقيام عملائه بالخارج بتسليمهم النقد الأجنبى على أن يتولى هو إستلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.. وبحوزته (مبلغ مالى عملات أجنبية - هاتف محمول يحتوى على محادثات تدل على نشاطه المؤثم).

كما تم ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بمحافظة الغربية).. لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة فى مجال جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الإدارة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من عدد 5 مواطنين على (أكثر من 1,5 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال السياحة ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية.. إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).. لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد (4)مواطنين بلغت (قرابة 3 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت ، مقابل أرباح كبيرة.. إلا أنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركيًا بحوزة صاحب محل أدوات رياضية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيًا ، متخذًا من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل المشار إليه وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحــة.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركى .

كما ، رفض فردى شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد .

تبلغ من فردى الشرطة بقيام أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء) بعرض مبلغ مالى عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط ( 4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية") ، وذلك حال تواجد إثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردى الشرطة ، وضبط الأخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل مواطنة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة لسيدة مجهولة وبها جروح متفرقة بالجسم بمياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز) وأن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (ربتى منزل "شقيقتين ، مالك محل "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقرتا ربتى المنزل أنه نظرًا لسابقة إقتراضهما مبلغ مالى من المجنى عليها وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ ، ولتأخرهما عن السداد قامت المجنى عليها بتحريك دعاوى قضائية ضدهما صدرت فيها أحكام بالحبس ضدهما وقيام كريمة إحدى المتهمتين (ربة منزل - مُقيمة بمحافظة الجيزة) بالتوقيع على إيصال أمانة أخر للمجنى عليها مقابل تنازلها عن تلك القضايا.

وفى ذلك إتفقتا على التخلص من المجنى عليها بقتلها، حيث قامتا بالاتفاق مع المتهم الثالث على استدراج المجنى عليها إلى "محل العثور" بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، واستولوا منها على (إيصال الأمانة - هاتفها المحمول) وتخلصوا من جثتها بإلقائها بالمجرى المائى ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول - إيصال الأمانة "المُستولى عليهما" – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

اسفرت تلك الحملات عن ضبط (19طن "مفروم دواجن – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية.





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما، نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مصحة لعلاج الإدمان بالاسكندرية بعد إشعال النيران بداخلها بالاشتراك مع آخرين، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين – جميعهم من النزلاء.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وإنتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين – جميعهم من النزلاء وتم ضبط المدير المسئول عن المصحة – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم ، وبمناقشته إعترف بقيامه بالإشتراك مع إثنين آخرين محددين بإستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان .

وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لإعتراضه على حجزه مما أدى لإنتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء سالفى الذكر ، وهروبه عقب ذلك .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (مسجل شقى خطر - مُقيم بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.

تم إستهداف كلًا من (شريكى مدير المصحة، عدد 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا) بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.