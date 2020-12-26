آداب القاهرة تعلن بث محاضرات التصوف الإسلامى أونلاين لطلاب الفرقة الثالثة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن بث محاضرات للتصوف الاسلامى للفرقة الثالثة قسم الفلسفة "انتظام وانتساب" غدا السبت الساعة الثانية ظهرا.





كما سيتم الإعلان عن موعد البث التالي بعد انتهاء المحاضرة والذي سيكون غالبا يوم الأربعاء من ١٢ لـ ٢ مساءا أو الخميس من ١١ لـ ١ وستنوه المحاضرة عن كيفية طرح الأسئلة من قبل الطلاب والإجابة في نهاية كل محاضرة.





وكان قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الامتحانات الشفوية ستبدأ بالكلية يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 .

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وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الكلية تستعد لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير المقبل ، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم .



