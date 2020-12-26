إنشاء خط سكة حديد جديد لربط سفاجا والغردقة.. برلمانيون: ينعش السياحة ويسهم فى تشجيع حركة التبادل التجاري

برلماني: تأهيل طرق السكك الحديدية بمثابة وسائل شريانية لدفع عجلة الاقتصاد المصري

برلماني عن سكة حديد سفاجا الغردقة: تأتي ضمن خدمات البنية التحتية لجذب رءوس الأموال وخدمة المستثمرين









فى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في صعيد مصر، وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التبادل التجاري بين محافظات مصر، مشروع جديد كشف عنه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لإنشاء خطة سكة حديد جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم، لإعادة تأهيله ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة، لزيادة نصيب نقل البضائع والركاب.









وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن ذلك سيكون له بالغ الأثر، مما سيعود بالنفع على مصر جراء هذا المشروع، مشيرين إلى أنه يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، إلى جانب تشجيع عملية التبادل التجاري.











فى البداية، ثمن النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بالبرلمان، الجهود التي تقوم بها الدولة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في صعيد مصر وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التبادل التجاري بين محافظات مصر.









وأكد "الخشب"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إحياء هذا الخط وإعادة تشغيله سيخدم مشروع المثلث الذهبي، وكذا المساهمة فى نقل خام الفوسفات، إلى جانب كونه مشروعا استراتيجيا يسهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الإيجابية في تشجيع حركة السياحة البينية بين الأقصر والغردقة.











وأعرب عضو لجنة النقل عن تمنيه مواصلة الجهود والسعى لاستكمال هذا المشروع، لعودة الخط وبقوة لسابق عهده، مشيرًا إلى أنه سيكون بمثابة نقلة نوعية وحضارية لمصر.











من جانبه، أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطور، وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها، مؤكدًا أن توجهاتها دائمًا ما تأتي عن سابق أفكار وخطط استراتيجية طموحة، نلمس فيها كل جديد.









كما أكد أن أي تطوير من شأنه أن يسهل من عملية حصول المواطن على الخدمة يعد أمرا إيجابيا وضروريا.









وقال "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين سفاجا والغردقة، سيسهم في تنشيط حركة الانتقال البري، إلى جانب تشجيع حركة السياحة البينية، خاصة ما بين الغردقة والمناطق السياحية فى الأقصر، لافتًا إلى أن ارتفاع تذاكر الطيران فى الفترة الأخيرة، أدى إلى عزوف عدد كبير من الناس عن التقنين من رحلات البرية.









وتابع النائب حديثه قائلًا: "إن مردود ذلك ذلك سيكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري، إذ إن تأهيل الطرق سواء البرية أو طرق السكك الحديدية أو طرق النقل النهري وخلافه، وإعادة تشغيلها لنقل البضائع والركاب، ستكون بمثابة وسائل شريانية لدفع عجلة الاقتصاد المصري".









فى السياق نفسه، أشاد النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل بالبرلمان، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطور، وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها مشيرًا إلى أن سعيها فى ربط محافظات مصر ببعضها البعض، سيسهم فى فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.









وقال إن خط السكك الحديدية كان لنقل خام الفوسفات من أبو طرطور إلى ميناء سفاجا، لكن حركة القطار كانت قد توقفت في العام 2006 بسبب سرقة قضبان السكك الحديد، خاصة من ناحية المناطق الشرقية القريبة من محافظات قنا والأقصر نظرا لطبيعة المنطقة الصحراوية، وبعدها عن أعين رجال الأمن والشرطة، ومن ثم جاءت ثورة يناير، وأعقبها انفلات أمني كانت نتيجته سرقة وتقطيع القضبان.











وأضاف: "بدأ اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمنطقة هضبة أبوطرطور بشكل متكامل ومن خلال 4 محاور هى الاستفادة من المدينة السكنية بمشروع فوسفات أبوطرطور وإقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية وإعادة خط السكك الحديدية، ثم مصنع للأسمدة الفوسفاتية".









وأشار" أبو الوفا"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين سفاجا والغردقة، يأتي لخدمة الاستثمارات في المنطقة، خاصة أن الوادى الجديد يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى، والسكة الحديد تأتى ضمن خدمات البنية التحتية لجذب رءوس الأموال وخدمة المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة حاليًا تسعى لإحياء المشروع مرة أخرى، لخدمة المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية في المجال الصناعى والزراعى.









وأوضح عضو لجنة النقل أن عودة السكة الحديد ستخدم تطلعات المحافظة من استغلال الثروات التعدينية والمشروع المقرر لإنتاج الأسمدة الفوسفورية، كما أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على الطرق البرية التى تمر عليها آلاف الأطنان من الشاحنات المحملة يوميًا، من خام الفوسفات من منجم أبو طرطور لتصديره من خلال ميناء سفاجا، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التى تزرع بمنطقة شرق العوينات.









يذكر أن وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قام بتفقد عدد من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا/ أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة.









يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في صعيد مصر وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات.









وكان الخط توقف منذ عدة سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط، ما أدى لتعرضه للسرقة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.









وأكد وزير النقل خلال الجولة أن هذا الخط يبلغ طوله ٧٣٠ كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به، والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب.









وأشار الوزير إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي وسيساهم في نقل خام الفوسفات، فضلًا عن المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم لتشغيل قطارات للركاب مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.









وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل ٢,٦ مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلى ٦ ملايين طن سنويًا بشكل تدريجي.









وأفاد بأنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيًا لطريق قنا/ سفاجا، وذلك في ضوء إمكانية تخصيص مسار للقطار موازٍ للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح لهيئة السكة الحديد بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.