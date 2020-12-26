يمنحها قبلة الحياة.. شاب قنائي يواجه اندثار حرفة الجريد بتحف فنية.. فيديو

بعد عقود من رؤية جريد النخيل فى أشكال تقليدية لا تتخطى "سرير - كرسى - قفص"، فكر شاب قنائى فى تحطيم النظرة التقليدية لمنتجات جريد النخيل، بابتكار وتنفيذ أشكال ومنتجات فنية رائعة، ساهمت فى فتح أسواق جديدة للجريد، بعدما كانت المهنة تعانى الاندثار ويستعد أصحابها لتغيير مجال عملهم الذى توارثوه عن الآباء والأجداد.





تطور البيئة المحيطة كان له الدور الأكبر فى تطوير الحرفة والبحث عن أدوات جديدة تساعد على تسويق المنتجات التى لم تعد مطلوبة فى السوق كما كانت منذ عقود قريبة، فالمجتمع لم يعد فى حاجة لسرير من الجريد كما كان فى السابق، وبعد انتشار أقفاص البلاستيك لم تعد أقفاص الجريد المقصد الأول لتجار الفاكهة والخضراوات.





منافسة المنتجات الصينية ومن قبلها الخشبية وغيرها من المواد الحديثة، وندرة الطلب على السراير الجديد، كان من ضمن الأسباب التى دفعت صناع منتجات الجريد بمدينة نقادة، إلى ابتكار أشكال جديدة تجذب انتباه المستهلكين لشراء تحف فنية من خامات محلية بأسعار معقولة.





الأماكن والكافتيريات السياحية، كانت وما زالت المقصد الأول لتسويق وترويج الأشكال والروائع الفنية المستحدثة من خامة محلية، لتزين بها حوائطها وأسقفها.





وقال أحمد بدوى منصور، 31 عاما، صانع منتجات جريد: "نشأت فى منزل يعمل منذ القدم في صناعة منتجات الجريد، حيث كان يعمل والدى وأجدادى فى هذه الحرفة، التى توارثوها عن أجدادهم، وتربيت على صناعة السراير والأقفاص والسدد المخصصة لحظائر المواشى، وظللنا على هذا الحال إلى فترة قريبة، لكن هذه المنتجات التى كان الناس يتسابقون لشرائها ويدفعون مقدم حجز لها لم تعد كما كانت".





وأضاف: "قد يمر شهر أو أكثر ولا يقصدنا أحد لشراء سرير أو قفص، وهو ما دفعنى للبحث عن أفكار جديدة لتسويق الحرفة التى تربيت عليها وورثتها عن أجدادى، فبدأت أبتكر أشكالا ومنتجات جديدة تصلح لوضعها فى أى مكان ريفى أو حضرى، وتتناسب مع جميع الطبقات".





وأوضح منصور أن أهم وأبرز الأشكال الجديدة "ديكورات للكافتريات والقرى السياحية - شغل أرابيسك من الجريد - نجف - أباليك - ستائر"، فضلا عن الأقفاص بمختلف أشكالها وأحجامها، والسرايا والكراسى والمناضد، لافتًا إلى أن سائحا أجنبيا طلب منه تنفيذ غرفة نوم كاملة من الجريد وتم تنفيذها بشكل مميز.





وأشار إلى أن تصنيع وتنفيذ القطع الفنية الصغيرة قد يستغرق يوما كاملا فى بعض الأحيان، لأنها تحتاج إلى إتقان ومهارة شديدة فى العمل، بعكس المنتجات التقليدية التى يمكن إنجاز أكثر من قطعة منها فى اليوم، لافتا إلى أنه لا يمل من تنفيذ أى أشكال جديدة ومبتكرة يطلبها المستهلك.





وأكد منصور أن رخص أسعار منتجات الجريد وتوافرها مع عدم وجود أى أضرار صحية لها، يساهم بشكل كبير فى استمرار الطلب عليها، حيث إن سعر كنبة من الجريد لا يتجاوز 300 جنيه، فى حين يتجاوز أكثر من 2000 جنيه لو تم تصنيعها من الخشب.





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