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محافظات

مطرانية القوصية: إلغاء احتفالات رأس السنة ضمن الإجراءات الاحترازية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:41 م
مطرانية القوصية:
مطرانية القوصية: إلغاء كافة احتفالات رأس السنة
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إيهاب عمر
أعلنت مطرانية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس في أسيوط اليوم الجمعة، إلغاء كافة احتفالات رأس السنة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقالت مطرانية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس في أسيوط، في بيان لها، إنه تم إلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والاكتفاء بالقداسات الصباحية يوم الجمعة الأول من يناير 2021، واستمرار إقامة القداسات  بنسبة حضور لا تتعدى 10% من استيعاب الكنيسة، وتقوم كل كنيسة بتنظيم حضور القداسات للشعب بحسب ظروف واستيعاب كل كنيسة مع الاحتفاظ بمسافة آمنة بين جميع المصلين.

وأضافت المطرانية في بيانها، استمرار تسبحة كيهك يوم السبت من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً، على أن لا يزيد نسبة حضور المصلين عن 10% من استيعاب الكنيسة، واستمرار تعليق السهرة الكيهكية.

وأوضح البيان، أنه يتم متابعة الوضع العام وتدارس ما يجب اتخاذه من إجراءات بخصوص الإحتفال بعيد الميلاد بما يحفظ سلامة وأمان الشعب.

وفي سياق آخر كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد أعمال إنشاء بوابتين بالطريق المؤدي للدير المحرق بمركز القوصية ضمن مشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يشمل 25 محطة على مستوى الجمهورية من بينها محطتين بالمحافظة هما دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية مؤكدًا أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا لكونه يساهم في النهوض بقطاع السياحة ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. 

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رافقه خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز.



وأكد محافظ أسيوط أن البوابتين الجاري تنفيذهما بطريق الدير المحرق تمثل الطابع والأثر التاريخي وسيتم رسمهما بأيقونة رحلة العائلة المقدسة لافتا أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال أعمال التطوير لتكون على أفضل حال وأعلى كفاءة لتأتي بالإيجاب في تنشيط حركة السياحة الدينية بعد إعادتها حيث تم الانتهاء من وضع 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة واعطاء نبذة مختصرة للسائح عن الأديرة في اللوحات المعلوماتية كما يجري إنشاء 4 بوابات للدخول والخروج بالمحطتين وتطوير البوابة الخامسة وفقًا للإشتراطات والمعايير المحددة مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لإسراع الخطى والانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن معلنًا توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لإستكمال الأعمال الجارى تنفيذها وعدم التعطيل والانتهاء في الوقت المحدد لها.



كما تفقد المحافظ استكمال أعمال الصيانة والرصف للطرق المؤدية للدير المحرق ومنها طريق كاروت/ مير حيث يجري فرش التربة الزلطية للطريق تهميدا لرصفه بطول 4.2 كم ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة القوصية لافتًا أن هذا الطريق يختصر المسافة من الطريق الصحراوى الغربي إلى الدير المحرق إلى النصف مؤكدا أن المحافظة تهتم بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق الداخلية ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية مهمة لخدمة المواطنين حيث تعد شريان مهم من شرايين التنمية والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا سريعا ويدعم تنمية الاقتصاد المحلي يعد أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.
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