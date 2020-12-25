أجهزة تابلت لأطباء شمال سيناء..خالد مجاهد يكشف تفاصيل جولة وزيرة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قامت بجولة تفقدية فى شمال سيناء وذلك استكمالا للقاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتوفير أفضل الخدمات الطبية.





وأوضح "مجاهد" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزيرة الصحة استجابت على الفور لكافة مطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتوفير الخدمات الطبية بشمال سيناء وأصرت علي تفقد المستشفيات بالمحافظة للتحدث مع الأطقم وتقديم كافة الخدمات الطبية.





وأشار إلى أن وزيرة الصحة تفقدت اليوم مستشفى العريش العام واستمعت للمواطنين والمرضى بشأن تقديم الخدمات الطبية المقدمة إليهم ، وتوفير جهاز pcr لقسم الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا .





ولفت أن الدكتورة هالة زايد حرصت على رفع كفاءة سكن الأطباء وتجهيزه بمستلزمات حديثة وتوفير أجهزة "التابلت " لجميع الفرق الطبية وتحميل كافة البرامج التدريبية الخاصة بالوزارة لجميع أطباء مستشفيات شمال سيناء .





وتابع أن وزيرة الصحة تفقدت أيضأ مركز طب الروضة للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للأهالى ، وقامت بمراجعة جميع الأدوية وألبان الأطفال ، والاجراءات الوقائية بالمستشفيات ، والمستلزمات الخاصة أيضأ ب مبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة .



















































