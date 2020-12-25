الإسماعيلي يقع في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بالدوري

إنتهت أحداث مباراة الاسماعيلي والبنك الإهلي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





وبدأ اللقاء بانحصار بين الفريقين فى وسط الملعب ولكن كان هناك محاولات من جانب فريق الاسماعيلي لإحراز هدف مبكر.





وجاءت كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح أحمد ياسر إلى أحمد علي الذي راوغ مدافعي الإسماعيلي وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيسر في أخطر فرص اللقاء فى الدقيقة 25 .





ونفذ فريق البنك الاهلي كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيسر عن طريق بهاء مجدي على رأس أحمد ياسر سددها رائعة لكن تصدي رائع من حارس مرمى الإسماعيلي فى الدقيقة 79 .





وفي نهاية المباراة مرر مروان الصحراوي كرة طويلة إلى شيلونجو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى تصدى لها حارس المرمى ببراعة فى الدقيقة 92 .





وبهذه النتيجة يحتل الاسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 5 محتلا المركز السادس.



