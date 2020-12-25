وفاة مدير برامج بالتليفزيون المصري بفيروس كورونا



توفى الدكتور سيد شحاتة مدير البرامج الرياضية بقناة الدلتا التابعة للتلفزيون المصري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى صدر المحلة.

وجار تغسيل الجثمان ، تمهيدا لد فنه في مقابر الأسرة طبقا للإجراءات الاحترازية .



وكان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا ، عقب ظهور الأعراض عليه ، متمثلة في "ارتفاع درجات الحرارة ، وضيق في التنفس".





وأجريت له عدة فحوصات طبية ومسحة، جاءت نتيجتها إيجابية، وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة، الى أن وافته المنية ، مساء اليوم .