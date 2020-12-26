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بين الناس

حاجزو مشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان يطالبون باستلام وحداتهم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
يستغيث حاجزو شقق مشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ضد المسؤولين عن هيئة الأوقاف بالشرقية، من عدم تسلمهم لوحداتهم السكنية، رغم تسليمهم العقود منذ ثلاثة أشهر.

ويقول عبدالرازق حسن حسين إبراهيم في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،   : تقدمنا إلى هيئة إسكان الأوقاف المصرية وتم حجز وحدات سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان الكائن بالقطعة رقم١ الحى ١٢ مدينة العاشر من رمضان وتم التعاقد على وحدة الإسكان كاملة المرافق، وبالفعل، تم تسليم العقود إلينا من شركة التمويل العقاري، وندفع الاقساط منذ شهر٩ وحتى الآن لم يتم تسليمنا الشقق .

وأضاف : نشعر بالقهر والظلم من تأخر استلام الوحدات فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ، نحن نعيش الان فى ايجار جديد ندفع ايجار ونسدد الأقساط ، ونتمنى أستلام وحداتنا فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال وأسرنا المتضرره   .

للتواصل مع القارئ من خلال الرقم .. ٠١٠٣٢٥٣٦٦٣٣

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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