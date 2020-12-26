حاجزو مشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان يطالبون باستلام وحداتهم

يستغيث حاجزو شقق مشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، ضد المسؤولين عن هيئة الأوقاف بالشرقية، من عدم تسلمهم لوحداتهم السكنية، رغم تسليمهم العقود منذ ثلاثة أشهر.





ويقول عبدالرازق حسن حسين إبراهيم في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، : تقدمنا إلى هيئة إسكان الأوقاف المصرية وتم حجز وحدات سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان الكائن بالقطعة رقم١ الحى ١٢ مدينة العاشر من رمضان وتم التعاقد على وحدة الإسكان كاملة المرافق، وبالفعل ، تم تسليم العقود إلينا من شركة التمويل العقاري، وندفع الاقساط منذ شهر٩ وحتى الآن لم يتم تسليمنا الشقق .





وأضاف : نشعر بالقهر والظلم من تأخر استلام الوحدات فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ، نحن نعيش الان فى ايجار جديد ندفع ايجار ونسدد الأقساط ، ونتمنى أستلام وحداتنا فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال وأسرنا المتضرره .





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