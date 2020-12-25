إبراهيم عيسى: 80% من شباب اليهود في أمريكا انتخبوا بايدن

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن مصر لا يمكن أن تكون بعيدة عن الشأن العالمى والدولى، فالولايات المتحدة موجودة فى اقتصادنا وسياستنا، وإجراءتنا اليومية، كما هو الحال فى العالم، ولكن لدينا تلعب دورا متميزا، ليس على مستوى المعونة، بل فى كل الهيئات النقدية.



وأضاف: علينا أن نقرأ أمريكا جيدا، فهناك أزمة فى تعاملنا معها قبل 1952، وهى أن الدولة المصرية دائما تنظر إليها باعتبار أنها الإدارة الأمريكية، ولكننا لا نتعامل مع الشعب نفسه، فتعاملنا مع الشعب الأمريكى منعدمة.





وأردف عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على "القاهرة والناس"، أن المجتمع الأمريكى والإعلام قادران على التأثير فى قرارات الإدارة الأمريكية، ومن المفترض أن الدولة المصرية تخاطب الإدارة والمجتمع والإعلام الأمريكى.





وتابع، أن الدولة الوحيدة التى تجعل الأحزاب يتحدثون بإسم الدولة، هى ألمانيا، فوزارة خارجيتها بها ميزانية يتم توزيعها على الأحزاب الممثلين فى البرلمان الألمانى، فالأحزاب تأخذ حصتها المالية طبقا لتواجدها فى البرلمان، من وزارة الخارجية، ولدينا من يخاطب المجتمع الأمريكى، ولكنهم فى حالة حرج أو غياب أو تخوف من التحدث، مؤكدا أن ثقافتنا منذ 52 أن أى شخص يتحدث مع العالم، يكون متآمر ضد الدولة.





واستطرد، أن هناك أسماء مثل حسام بدراوي ومنى مكرم عبيد، وزاهى حواس وعبد المنعم سعيد، يستطيعون أن يتحدثوا مع المجتمع الأمريكى، ولكن هناك احتكارا لمخاطبة المجتمع أمريكى، فهذا المجتمع نحتاجه لأن بايدن سيضغط علينا.





وأشار إلى أغلب اليهود الأمريكا أيدوا بايدن، و80% من الشباب اليهودى فى أمريكا انتخبوا بايدن وليس ترامب، فشباب اليهود فى أمريكا غير راضيين عن دولة إسرائيل بحسب ما قال أحد كاتب إسرائيلى من أصل عراقى، لأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الفلسطينى وتخرق القانون الدولى.