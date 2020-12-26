بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض.. نواب: تسهم فى تشجيع الاستثمار.. مطالب بإقامة مناطق صناعية حرة لجعل مصر دولة منتجة

نائب: السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي هدفها التغلب على ارتفاع معدلات التضخم

اقتصادية النواب تطالب المصريين بتوظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة تمتص الآثار التضخمية

برلمانى: البنك المركزي اتخذ قرارًا جريئًا لصالح الاقتصاد القومي









قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع لها عن آخر العام ، دون أي تغيير.





وحول هذا الأمر، أوضح عدد من اعضاء مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تثبيت أسعار الفائدة القرار يسهم فى تشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن تأثير القرار في السيطرة شئا ما على معدلات التضخم.









فى البداية قال النائب، ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي هدفها فى المقام الأول هو التغلب على ارتفاع معدلات التضخم، مضيفًا أن المبالغة المبالغة والإفراط فى زيادة نسبة الفوائد على القروض، فى الحقيقة من شأنه أن يحدث خللًا بحركة الاقتصاد المصري.









طالب " عمارة" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" الدولة والحكومة وكافة الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، بعمل خطة طويلة الأمد، وذلك لتحويل مصر من دول مستهلكة إلى دولة مصدرة، مؤكدًا على أن مصر لديها كل مقومات التصدير من استقرار تشهده المنطقة، عقول ماهرة ، إلى جانب توافر أيدي عاملة مدربة، ولابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، إذ أن كل هذه الإمكانيات بإمكانها المساعدة فى جعل مصر دولة منتجة ومصدرة ، وهذا من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الإقتصاد المصري.









وتابع فى تصريحات قائلًا:" مشكلتنا الأساسية تتمثل فى أن أغلب احتياجاتنا نستوردها من الخارج، وزيادة نسبة الفائدة ليست بمثابة حلًا ، إذ أنها تشجع أصحاب رؤوس الأموال بسحب أرصدتهم وايداعها بالبنوك، مما يعود بالسلب على الإقتصاد الذي يعد عصب الدولة.









وأضاف عضو لجنة الاقتصاد أنه لابد للدولة أن تتوسع فى إقامة مناطق صناعية حرة، وليس هناك بديل آخر عن جعل مصر دولة منتجة مصدرة، معربًا عن تمنيه سرعة اتخاذ سياسات عاجلة لحل كافة المشكلات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي.









من جانبه قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الإقتصاد بالبرلمان، إن التضخم مرتبط بسعر الفائدة، وفى حال زيادة نسب الفائدة من شأنها إحداث زيادة فى معدل التضخم، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بمثابة رؤية صائبة فى الوقت الحالي .









وأشار " السيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أنه من الضروري تشجيع المصريين على الإستثمار، وعدم ادخار المواطنين أموالهم في البنوك وتشغيلها في الأسواق بهدف التربح منها ، مشيرًا إلى أن الإنسانية جمعاء تواجه ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، ولابد من ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع، وتوحد الجهود من أجل التغلب على هذه الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الجهود تقتضي وجود مجتمع قوي له صلاحيات حقيقية، ليكون بمثابة شريكًا فعليًا، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع من توقف العمل في بعض المجالات فى ظل أزمة يعاني منها كل شعوب العالم.





وتابع النائب تصريحاته قائلًا:" مصر حتى الآن ما زالت تتخذ خطوات إيجابية لمواجهة الجائحة و تقديم العون للفئات التي تضررت بشكل واضح نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.









وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية علي ضرورة أن يلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم ، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية،معربًا عن تمنيه ضرورة توحد الجهود واستخدام جميع أدوات الدولة لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.





وفى نفس السياق قال النائب، بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السياسة النقدية للبنك المركزي سياسة متغيرة باستمرار حسب السوق والتضخم المحلي عن عدمه، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيسهم فى تشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن تأثير القرار في السيطرة شيئًا ما على معدلات التضخم واحتوائها.





وأشار "بدير" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أنه من الضروري تشجيع المصريين على الإستثمار ، واستثمار أموالهم بعيدًا عن البنوك والعقارات، و حث للمواطن على استخراج أمواله من البنوك واستثمارها في السوق من خلال التجارة وإقامة المشروعات الصناعية أو الاستثمار فى الصناعات التكميلية كالتعبئة والتغليف ، وهذا من شأنه أن يحدث نوعًا من أنواع السيولة داخل السوق المصري، ويعود على الإقتصاد بالإيجاب.









وأوضح النائب أن أسعار الفائدة مرتبطة بفوائد الاقتراض أو الإيداع، وهو يسهم بشكل كبير في عمل نوع من التنمية الاقتصادية، ومساعدة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.





و يشار إلى أن التقرير الصادر عن اللجنة برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قال إنه تم تثبيت سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.





كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.









وارجع البنك المركزي قرار بتثبيت اسعار الفائدة المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له عن العام الجاري والمنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.









قال تقرير صادر لجنةلجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخخم السنوي الاساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4% عد ان كان وصل إلي 3.9% في اكتوبر من نفس العام وهو ما يشير الي استمرار احتواء الموجات التضخمية.





ويتوقع البنك المركزي المصري ان تسجل معدلات التضخم معدلات احادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام الداري و تعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل اساسي علي درجة انخفاض اسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة بلخلاف التغيير في البنود الأخري





اشار التقرير الي اتهاذ البنك المركزي اجراءات استبقاية بدء من اجتماعات السياسيات النقدية الطارئ في منتصف مارس الماضي والذي قرر البك المركزي حينها تقليص اسعار الفائدة بواقع 3% كاجراء استثنائي مما ساهم في تنشيط الاقتصاد بكافة قطاعاتته خصوصا قطاعي الاعمال العام والخاص والقطاع العائلي بالاضافة لمبادرات البنك المركزي التي تم اطلاقها للاعتماد علي الانتاج المحلي والمحافظة علي معدلات البطالة المنخفضة واستتبعها تقليص في اسعار العائد الاساسي لدي البنك المركزي بواقع 0.5% في اجتماعي 24 سبتمبر و 12 نوفمبر الماضين و هو ما ساعد في احتواء الموجات التضخمية المتوقعة علي المدي المتوسط.





اشار التقرير الي انه تم خفض اجمالي لكل من سعر عائدي الايداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 4% منذ بداية العام الجاري وحتي نهايته مما ساهم في دعم الاقتصاد القومي.





وذكر التقرير ان معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حققت 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام الجاري مرتفا عن سالب 1.7% في نفس الربع من العام السابق له، اذ سجلت معدلات النمو 3.6% بصورة مبدئية في العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.6% في العام السابق له، رغم تباطوء معدلات النمو بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.





اوضح التقرير ان معظم المؤشرات الاولية من ناحية الطلب في التعافي العام مع تراجع معدلات البطالة الي 7.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري كأدني معدل تاريخيا منذ الربع الثاني من نفس العام.