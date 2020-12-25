ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أصبت قبل استشهاده بفترة.. عقيد بالصاعقة يروي تفاصيل جديدة عن الشهيد أحمد المنسي.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
روي العقيد أبو بكر محمد عبدالخالق، أحد مقاتلي القوات المسلحة المصرية وبطل من أبطال قوات الصاعقة المصرية، كواليس رفقته للشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائلا" إنه كان أحد خريجي الدفعة 92 حربية، وهي دفعة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي".

وتابع أن تأهيلهما العلمي كان واحدا وكل الفرق الخاصة التي حصلا عليها كانت واحدة، وتم تخريجهما في مجموعة صاعقة واحدة مع بعضهما البعض والتحقا بوحدة خاصة داخل الصاعقة خدما بها 12 عاما، وتدرجا وظيفيا مع بعضهما البعض وتم توزيعهما للعمل بسيناء سويا أيضا.

وأضاف بطل الصاعقة المصرية العقيد أبو بكر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج مصر تستطيع، المذاع على شاشة Dmc: "الشهيد منسي راح العريش وأنا روحت رفح، وأنا أصبت قبل استشهاده بفترة، وهو نال الشهادة ربنا يرحمه ويجعله من الأبرار، ومش هنزكيه طبعا لأن الناس كلها عرفت قصته وبطولاته وهو غني عن التعريف.

وعن المواقف التي ذكرت في مسلسل الاختيار، أكد العقيد، أن ما جاء بمسلسل الاختيار حول الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي جزء من الحقيقة ولم تحتو الدراما على كل الحقائق حتى لا يشعر المشاهد بالمبالغة.

ونوه العقيد إلى أن الواقع والحقيقة كانت أقوى مما ذكر عن سيرة البطل أحمد المنسي، موضحا: "كنا دفعة واحدة وكنا دايما بنلمس فيه الرجولة، وأي وقت يرى زميل معندهوش وسيلة مواصلات واتجاهه غير الاتجاه اللي هيروحه يصر ياخده ويوصله للمكان اللي هيروح فيه، وبعدين يروح بيته ومكانش بيتأخر عن أي حد في أي حاجة وكان بيستمتع بخدمة الناس جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب تطاول الإرهابي محمد علي على مشاعر المصريين مهاجما الشهيد منسي: نحن على دراية كاملة بمخططاته والمؤامرات الخبيثة

نسألكم الدعاء.. أمير كرارة ينعى والدة الشهيد أحمد المنسي

فيديو جراف.. اللحظات الأخيرة في حياة والدة الشهيد أحمد منسي

ندى بسيوني ناعية والدة الشهيد منسي: أنجبت بطلا وتلحق به إلى جنة الخلد

محمد هنيدي ينعى والدة الشهيد أحمد منسي: ربِّيتي بطل هنفضل فخورين بيه طول الزمن

ليلى علوي ناعية والدة منسي: في جنة الخلد بجوار شهيدنا البطل

ترشيحاتنا

كاميرات مراقبة تكشف لحظة الهجوم على طفل في محل بالدقهلية..شاهد

خاص.. مصدر بـ صن داونز يكشف: هل اقترب سيرينو من الانتقال للنادي الأهلي؟

مدرب غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

هندسة حلوان توقف الدراسة داخل الكلية بعد وفاة طالب بكورونا

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق

بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور