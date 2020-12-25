أصبت قبل استشهاده بفترة.. عقيد بالصاعقة يروي تفاصيل جديدة عن الشهيد أحمد المنسي.. فيديو

روي العقيد أبو بكر محمد عبدالخالق، أحد مقاتلي القوات المسلحة المصرية وبطل من أبطال قوات الصاعقة المصرية، كواليس رفقته للشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائلا" إنه كان أحد خريجي الدفعة 92 حربية، وهي دفعة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي".





وتابع أن تأهيلهما العلمي كان واحدا وكل الفرق الخاصة التي حصلا عليها كانت واحدة، وتم تخريجهما في مجموعة صاعقة واحدة مع بعضهما البعض والتحقا بوحدة خاصة داخل الصاعقة خدما بها 12 عاما، وتدرجا وظيفيا مع بعضهما البعض وتم توزيعهما للعمل بسيناء سويا أيضا.





وأضاف بطل الصاعقة المصرية العقيد أبو بكر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج مصر تستطيع، المذاع على شاشة Dmc: "الشهيد منسي راح العريش وأنا روحت رفح، وأنا أصبت قبل استشهاده بفترة، وهو نال الشهادة ربنا يرحمه ويجعله من الأبرار، ومش هنزكيه طبعا لأن الناس كلها عرفت قصته وبطولاته وهو غني عن التعريف.





وعن المواقف التي ذكرت في مسلسل الاختيار، أكد العقيد، أن ما جاء بمسلسل الاختيار حول الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي جزء من الحقيقة ولم تحتو الدراما على كل الحقائق حتى لا يشعر المشاهد بالمبالغة.





ونوه العقيد إلى أن الواقع والحقيقة كانت أقوى مما ذكر عن سيرة البطل أحمد المنسي، موضحا: "كنا دفعة واحدة وكنا دايما بنلمس فيه الرجولة، وأي وقت يرى زميل معندهوش وسيلة مواصلات واتجاهه غير الاتجاه اللي هيروحه يصر ياخده ويوصله للمكان اللي هيروح فيه، وبعدين يروح بيته ومكانش بيتأخر عن أي حد في أي حاجة وكان بيستمتع بخدمة الناس جدا.