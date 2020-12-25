المفتي: أبو بكر الصديق حارب أهل الردة لخروجهم على نظام الدولة





وأضاف علام ، خلال حواره مع برنامج "نظرة" ، المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن فهم النص الشرعي يحتاج إلى الاطلاع على باقى ما نص عليه القرآن وقواعد اللغة العربية والنموذج النبوي.





وتابع علام ردا على ما يشاع فى الغرب، بأن الخارج عن دينه لابد أن يقتل، حيث أكد أن الرسول "ص" لم يثبت أنه قتل شخص ترك الدين.





وأضاف المفتي: "بعد الرسول سيدنا أبو بكر الصديق لم يحارب الردة لأنهم تركوا الدين فقط بل حاربهم لأنهم خرجوا على النظام العام للدولة.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الإرهابيين والمرجفين أطلقوا على الآية الكريمة "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" آية السيف، مؤكدا أن هذه الآية عطلت حكم 100 آية في القرآن الكريم ولم يقرأوا هذه الآية في سورة كاملة مع باقى الآيات.