ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية بـ كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:44 م
إصابة رئيس الاتحاد
إصابة رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالغربية بـ كورونا
Advertisements
احمد علي
أعلنت مصادر مقربة من أسرة العميد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية وأحد أبناء قرية شبرتنا بمدينة بسيون عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وجرى عزلة داخل احد المستشفيات بالقاهرة.

وتابعت أن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية قد ظهرت عليه، مؤخرا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال وأجريت له عدة فحوصات طبية وأخذ عينة منه  وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا وجرى عزله بمنزله حاليا.

كما باشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحة بالغربية حاله التاهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وكلف "حميدة"  مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة بأهمية توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي.

كما كلف وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحية بأهمية التأكد من سلامه العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاه صيدلي بكورونا في الغربية

وفاة طبيبة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في أحد مستشفيات طنطا

عزل أسرة عضو مجلس نواب للاشتباه بإصابتهم بـ"كورونا".. صور

لـ مصابة بفيروس كورونا.. ولادة قيصرية بـ"عزل كفر الزيات"|صور

وفاه الدكتور محمد الغرباوي الأستاذ بطب طنطا بفيروس كورونا

أطباء وطواقم عزل مستشفى صدر المحلة يقيمون صلاة الجنازة على عاملة توفيت بكورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

ديسمبر حزين على أهل الفن.. إصابات كورونا تعصف بالوسط.. يسرا والدغيدي على رأس الضحايا

ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح

أخبار الزمالك.. تمرد مصطفى محمد صداع في رأس الإدارة.. زيزو يتلقى عرضا إماراتيا

تريند الفن| رانيا يوسف ترد على شائعة الهروب.. وتطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني ولاعبي الأهلي المصابين بكورونا

ممنوعة في هذه الأيام.. 25 إجراء عاجلا استعدادا لامتحانات نصف العام بالقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو