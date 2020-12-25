إصابة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية بـ كورونا

أعلنت مصادر مقربة من أسرة العميد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية وأحد أبناء قرية شبرتنا بمدينة بسيون عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وجرى عزلة داخل احد المستشفيات بالقاهرة.





وتابعت أن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية قد ظهرت عليه، مؤخرا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال وأجريت له عدة فحوصات طبية وأخذ عينة منه وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا وجرى عزله بمنزله حاليا.





كما باشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحة بالغربية حاله التاهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.





وكلف "حميدة" مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة بأهمية توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا حفاظًا على أرواح المواطنين.





وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي.



