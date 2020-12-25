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فن

منى فاروق تتمايل على أغنية حسن شاكوش.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:26 م
مني فاروق
مني فاروق
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة منى فاروق، عبر حسابها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وهي تستمتع إلى أغنية "سالكة" التي طرحها مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرا.

وظهرت الفنانة  مني فاروق وهي تتمايل على أغنية "سالكة" معلقة " #سالكه #حسن_شاكوش اغنيه سالكه من داخل أحد مراكز التجميل.. Thanks ".

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "سالكة" بمشاركة مغني الراب ويجز عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب".

وجاءت الأغنية من كلمات وجيز ومحمد مجدي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والفيديو كليب من إخراج شمس الصواف.

كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وشاركت أيضا في  مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.



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