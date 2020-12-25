انتحار شخص بإلقاء نفسه في بير سلم بالغربية

انتحر شخص بإلقاء نفسه في بير سلم العقار السكنى المقيم به أمام مستشفى الرمد بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، ما أسفر عن مصرعه.





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز زفتي بورود بلاغ يفيد بانتحار أحد الأشخاص ونقل جثته إلى مستشفى زفتي.





وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر يعانى من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منه، وأنه غافل أفراد أسرته وقفز من الطابق الرابع في بير سلم العقار المقيم به، ما أسفر عن مصرعه.



