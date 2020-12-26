فيديو جراف.. رانيا يوسف تواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

لم تكتف رانيا يوسف بإثارة الجدل في مهرجان الجونة والقاهرة بإطلالتها الجريئة بل واصلت الإثارة هذه المرة عبر تصريحاتها الأخيرة خلال لقائها التليفزيوني لبرنامج "مع الفارس".
نشرت رانيا يوسف البرومو عبر صفتحها على "فيسبوك"، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".
أثار تصريح رانيا يوسف الجريء، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.
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